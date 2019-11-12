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  4. 12 Kasım 2019 17:50

Gökyüzünü çekirgeler kapladı !

Pakistan'ın Karaçi ilçesinde çekirge istilası yaşanıyor. Gökyüzünde binlerce çekirgenin görüntülenmesinin ardından halka sokağa çıkmama uyarısında bulunuldu.

Gökyüzünü çekirgeler kapladı !
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Pakistan Karaçi'de gökyüzünü binlerce çekirge kapladı, halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapılıyor.

Pakistan’ın Karaçi kentinde çekirge istilası yaşanıyor. Sind eyaletinde bulunan kentte yaşanan çekirge istilası hayatı olumsuz etkilerken, Sind Eyaleti Tarım Bakanı Ismail Rahu çekirgelerin tarım alanlarına zarar vermediğini belirterek, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Durumu yakından izlediklerini ifade eden yetkililer, çekirgelerin zararsız olduklarını dile getirdi. Yetkililer çiftçilere tarım alanlarının ilaçlanması gerektiği uyarısında bulundu.

İHA

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