Hindistan 7 Eylül'de Ay'a iniş yapacak

Hindistan’ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2’nin, fırlatılmasından yaklaşık bir ay sonra Ay’ın yörüngesine girdiği duyuruldu.

Sputnik’in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Chandrayaan-2’nin en zorlu manevralardan birini gerçekleştirdikten sonra Ay’ın yörüngesine girdiğini açıkladı. Bu manevranın yaklaşık 28 dakika sürdüğü belirtildi.

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, “En ufak bir hata bütün görevi bitirebilirdi” dedi. Büyük bir dönüm noktası yaşadıklarını belirten Sivan, aracın Ay’ın yörüngesinde 88 derecelik bir eğimle döndüğünü ve yüzeye 100 kilometre mesafeye ulaşana kadar bunu sürdüreceğini söyledi.

7 EYLÜL’DE İNİŞ YAPACAK

Bu mesafeye ulaştıktan sonra Chandrayaan-2’ye ait bir gezginci aracın, 7 Eylül’de Ay’ın güney kutbunda iki krater arasında kısmen düzlük bölgeye indirilmesi planlanıyor. Aracın, bu bölgede 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi bekleniyor. Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.

Chandrayaan-2’nin ilk fırlatış denemesi, uçuşa 56 dakika kala iptal edilmişti, bir hafta sonra gerçekleştirilen ikinci denemede araç başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Hindistan bu projeyle, Ay’ın güney kutup bölgesinde ilk kez su aramayı planlanıyor. Ay’ın karanlık yüzündeki bu keşif görevi kapsamında yüzey haritalandıracak ve mineraller analiz edilecek. Hindistan, daha önce de Chandrayaan-2’nin öncüsü “Chandrayaan-1” uzay aracını 2008’de Ay’a göndermiş, 2014’te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.