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  4. 21 Eylül 2018 23:58

Japonya'dan hipersonik füze hamlesi

Japonya hipersonik füze geliştirmek amacıyla 57 milyon dolar bütçe ayırdı.

Japonya'dan hipersonik füze hamlesi
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Japonya'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla  yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze  geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği, ülkenin  savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi.

Hipersonik teknoloji

Hipersonik hava araçları, saniyede 343,2 metre ölçülen ses hızının 5  katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.

ABD, 2011'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2'yi test etmiş  ancak araç, PasifikOkyanusu'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika  uçabilmişti. 

Çin, geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach  5-Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti. 

Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da  kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler  arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.

AA

füze , hipersonik
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