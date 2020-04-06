  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 06 Nisan 2020 10:19

Koronavirüs hastası 2 ay sonra iyileşti

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktı Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki bir hastanın 2 ay sonra iyileştiği açıklandı.

Koronavirüs hastası 2 ay sonra iyileşti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan koronavirüslü hasta Hu (40), bağlı olduğu solunum destek cihazlarından ayrılarak tedaviye cevap verdiği duyuruldu. Çin medyası, Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan hastanın, 2 ay sonra iyileştiğini duyurdu. Koronavirüs semptomlarını göstermesinin ardından hastaneye kaldırılan Hu, solunum destek cihazına bağlandı. Hastalığı yenen Hu, 2 ay sonra solunum destek cihazlarından kurtuldu.



DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
koronavirüs , vuhan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM