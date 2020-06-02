Koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen doktor hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde Wuhan Merkez Hastanesi'nde tıbbı ekiplerle coronaya karşı mücadele veren bir ürolog olan Hu Weifeng corona virüsten hayatını kaybetti.

Corona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Hu Weifeng, 4 ay süren tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlayamadı. Hu'nun virüsün karaciğerinde neden olduğu büyük hasar sonucu ten renginin koyulaştığı ifade edilmişti.

Doktor Hu Weifeng’ın Cuma günü hayatını kaybettiği ifade edilirken Çin Devlet Televizyonu Çinli doktorun vefatını bugün duyurdu. Hu Weifeng, corona virüs sonucu Wuhan Merkez Hastanesi’nde hayatını kaybeden 6. doktor oldu. Wuhan Merkez Hastanesi, Hu'nun ölümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Daha önce Hu Weifeng'in arkadaşı olan ve aynı hastanede çalışan Çinli doktor Li Wenliang corona virüs sonucu 6 Şubat’ta Wuhan Merkez Hastanesi'nde vefat etmişti. Li Wenliang, corona virüsünü salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktor olarak biliniyor.

Öte yandan corona virüse yakalanan Kardiyolog Dr. Yi Fan’ın da ten rengi koyulaşmıştı.