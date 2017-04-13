Üsküdar'da hareketli dakikalar ! Polis o ihbarla alarma geçti
Üsküdar'da hareketli dakikalar ! Polis o ihbarla alarma geçti
Şok iddia ! Kuzey Kore başkenti boşaltılıyor
Şok iddia ! Kuzey Kore başkenti boşaltılıyor
Sakarya'da patlama: 9 kişi yaralı
Sakarya'da patlama: 9 kişi yaralı
Trump son noktayı koydu:
Trump son noktayı koydu: "Zamanı geldi..."
Araç almak isteyenlere büyük müjde
Araç almak isteyenlere büyük müjde
Rusya ile ABD yeniden anlaştı !
Rusya ile ABD yeniden anlaştı !
PKK'lılara operasyon: 10 muhtar gözaltında
PKK'lılara operasyon: 10 muhtar gözaltında
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
  1. 13 Nisan 2017 00:11

Kuzey Kore başkenti boşaltılıyor !

Kuzey Kore'nin savaş pozisyonuna hazırlandığı iddia edilirken, Japonya'nın ABD'ye destek için savaş gemilerini hazırladığı duyuruldu.

Kuzey Kore başkenti boşaltılıyor !
A+ A-

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi ve şavaş pozisyonuna girilmesi emri verdiği iddia edilirken, ABD'nin bir donanma grubunu Kore yarımadasına göndermesinin ardından, Japonya'nın da kimi savaş gemilerini bu donanma grubuna katılmak üzere hazırladığı duyuruldu.

Rus Pravda gazetesinin Kuzey Kore medyasına dayandırdığı haberde Kuzey Kore ordusunun savaş pozisyonu aldığı ve ülkede sirenler çaldığı belirtiliyor. Güney Koreli kaynaklar sınırın öbür tarafında halkın sığınaklara yönlendirildiğini ifade ediyor.

JAPONLAR AMERİKAN DONANMASINA KATILIYOR!

ABD'nin bir donanma grubunu Kore yarımadasına göndermesinin ardından, Japonya'nın da kimi savaş gemilerini bu donanma grubuna katılmak üzere hazırladığı duyuruldu.

The Guardian'ın haberine göre bu hamleyle birlikte Japonya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni "caydırmayı" amaçlıyor. Güney Kore'den yapılan açıklamadaysa ABD'nin "önleyici" saldırısının desteklenmeyeceği duyurulmuştu.

çin , güney kore , abd , savaş , kuzey kore