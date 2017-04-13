ABD ile Kuzey Kore krizinde son perde !

ABD ile Kuzey Kore arasında günler önce başlayan gerilim Donald Trump'ın, Çin lideri Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yeni bir ivme kazandı. Öte yandan Kuzey Kore'den gelen haberlere göre de ülke kurucu lideri Kim İl-sung'un 105. doğum yıldönümü sebebiyle yeni bir nükleer silah denemesi yapmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için sert bir dille uyarması ve ardından Kore yarımadası açıklarına savaş gemilerini göndermesiyle başlayan gerilim artarak devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'ye verdiği sert mesajlardan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Trump telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada memnuniyetini ifade ederken, "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldım" dedi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin lideri iki ülke arasındaki krizin barış yoluyla çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Trump ise Çin liderine, Kore'ye iletmesi amacıyla, nükleer silah denemelerinden kesin olarak vazgeçilmesi mesajını iletti.

ÇİN DESTEĞİNİ ÇEKİYOR MU?

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ta çıkan bir yazıya göre ise Çin yönetimi, Kuzey Kore yönetimini 'bir hata yapmaması' konusunda uyardı. Gazetedeki satırlara göre Çin yönetimi geleneksel müttefiki Kuzey Kore'yi ilk kez bu kadar sert bir şekilde uyardı ve gerekirse BM'nin yapabileceği sert yaptırımlara destek verebileceği mesajını iletti.

Öte yandan Kuzey Kore'den gerilimin çıtasını yükselten mesajlar da gelmeye devam ediyor. ABD'ye nükleer cevap verebileceklerini iddia eden başkent Pyongyang'daki yönetim, 'Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması yaptı.

'PERŞEMBE GÜNÜ HAZIR OLUN'

Gerilimi daha da artıran hamle ise gece saatlerinde geldi. ABD'nin nükleer silah denemesini kırmızı çizgi ilan eden açıklamaları sonrasında, Kuzey Kore yönetimi ülkedeki yabancı basın mensuplarına 'perşembe günü büyük ve önemli bir olay' için hazırlık yapmalarını istedi.

Genelde dış dünyaya kapılarını kapatan Pyongyang, büyük askeri silah denemeleri öncesinde basın mensuplarına çalışma izni veriyor.

Ülke aynı zamanda 15 Nisan'da gerçekleşecek kurucu lideri Kim İl-sung'un 105. doğum yıldönümü gösterilerine de hazırlanıyor. Bu gösteriler genelde askerlerin resmi geçitlerine ve yeni geliştirilen silahların denemelerine sahne oluyor.

GAZETECİLER BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Kuzey Kore'de bulunan yabancı gazeteciler devlet yetkilileri tarafından sabah çok erken saatlerde otellerinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüklerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gazeteciler yetkililerin cep telefonlarını kapatmalarını istediklerini de bildirdiler.

TÜNELDE NÜKLEER CİHAZ DENEMESİ Mİ?

Öte yandan ABD'li bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları iddialara göre, ABD'li yetkililer Pyongyang yönetiminin önümüzdeki günler içinde bir tünelde nükleer silah denemesi yapacağını düşünüyor. İsmi belirtilmeyen resmi bir kaynak, 'Şu anda yorum yapmak istemiyoruz ancak çok yakından takip ediyoruz' dedi.