Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak hamle

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yaptığını açıkladı. PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore’nin Hawaii yerel saatine göre 10.30’da bir füze fırlattığını tespit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada “Füze Kusung yakınlarından fırlatıldı ve Japon Denizi'ne düştü. Füzenin türü ile ilgili değerlendirme devam etmektedir ancak uçuşu kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyuşmuyor.” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin Pyongyang’ın tehditlerine karşı müttefikleri Japon ve Güney Kore’nin yanında olduğu ifade edilen açıklamada söz konusu füzenin Kuzey Amerika için herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtildi.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi ile ilgili bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın füzenin Rusya topraklarına yakın düştüğünü ve Moskova’nın bundan memnun olmasını tahayyül edemediğini ifade ettiği bildirildi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı bir açıklamada, “Füze Rus topraklarına bu kadar yakın düşmüşken, Rusya’ya Japonya’dan daha yakın bir mesafede, (Trump) Rusya’nın bundan memnuniyet duymasını tahayyül edemiyor.” ifadesi kullanıldı.

Pyongyang’ın “açık tehdidini” uzun süredir ortaya koyduğunu ifade edilen açıklamada “Bu son provokasyon bütün uluslara Kuzey Kore’ye karşı daha güçlü yaptırımlar uygulama konusunda bir çağrı olsun" ifadelerine yer verildi.