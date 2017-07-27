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  4. 27 Temmuz 2017 23:44

Resti çekti: ''ABD diz çöküp özür dilemeli...''

Kuzey Kore yönetimi ABD hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Resti çekti: ''ABD diz çöküp özür dilemeli...''
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Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang yönetimine düşmanca yaklaşımına son vermesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin The Rodong Sinmun gazetesinde, Pyongyang yönetiminden yetkililere dayandırılan haberde, "ABD yönetiminin yapacağı tek bir şey bulunduğu, bunun da Pyongyang yönetimine yönelik çağ dışı ve düşmanca yaklaşımını sona erdirmesi olduğu" belirtildi.

"ABD DİZ ÇÖKÜP ÖZÜR DİLEMELİ"

Haberde, "ABD diz çökerek Kuzey Kore ordusu ve halkından özür dilemeli." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre ise Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin, yaptıkları diyalog çağrısına cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Diyalog arayışlarının devam ettiğini dile getiren yetkililer, aynı zamanda Kuzey'den gelebilecek olası provokasyonları da araştırdıklarını bildirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da 4 Temmuz'da yer alan haberde, ülkenin başarılı şekilde uzun menzilli kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığı belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Amerikalı uzman ve yetkililer, denemenin "başarılı bir kıtalar arası füze denemesi olduğunu" doğrulamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, bu denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı.

AA

özür , abd , kuzey kore
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