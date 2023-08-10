Atatürk için skandal çağrı

Atatürk düşmanı Ermeni lobisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir skandal adım daha attı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim'de Atatürk'ün belgeseli Disney Plus'ta yayınlanacaktı. Ancak Ermeni lobisine boyun eğen dijital platform, yayın haklarını FOX'a devretmişti. Ermenistan bununla da kalmadı. Atatürk için skandal çağrıda bulundu.

ABD'de yayın yapan ve diasporanın sözcüsü gibi hareket eden The Armenian Weekly provokatif bir Haber ile okurlarının karşısına çıktı. 'Disney'in tartışmalı Atatürk filmi hem Ermenileri hem de Türkleri kızdırdı' başlıklı haberde Atatürk ile ilgili skandal ifadelere de yer verildi.

Daha önce Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesi provokatif bir haber ile okurlarının karşısına çıkmıştı. 'Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı' diyen gazete sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için ise 'birlikte uluma' benzetmesi yaparak büyük bir skandala imza atmıştı.

'Hem Ermenileri hem de Türkleri aynı şekilde öfkelendiren bir Film projesi ortaya çıkarmak için özellikle beceriksiz bir Walt Disney Company yöneticisi gerekir. O çalışan hem kasaya hem de şirketin itibarına zarar verdiği için kovulmalı' denilen haberde Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA), Disney'in film projesini protesto etmek için Haziran ayında bir kampanya başlattığı hatırlatıldı.

Skandal yazının devamında Disney'in kararına Türkiye'den tepki yağdığı ve bu tepkinin dünyanın pek çok bölgesinde haber olduğu belirtildi.

Söz konusu yazıda skandal bir çağrı da yapıldı. Ermeni lobisinin çirkiin oyunu için 'Yine de, savaş kısmen kazanıldı' diyen The Armenian Weekly dünya genelindeki Ermenilere çağrıda bulundu.

Yazıda 'Dev Walt Disney Company planlarını değiştirse de Dünya çapındaki Ermeniler artık üç nedenden dolayı Disney'in üst düzey yöneticileriyle bu konunun peşine düşmek zorunda' denildi.