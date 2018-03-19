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  3. 19 Mart 2018 17:01

Avrupa Birliği'nden Suriye kararı !

Avrupa Birliği, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah silahın geliştirmesine yardım eden kişilere yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği'nden Suriye kararı !
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Avrupa Birliği (AB), Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 4 kişiye daha yaptırım kararı aldı.

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinden, Suriye'ye yönelik yeni yaptırım kararı çıktı.

Kararın, AB'nin kimyasal silahların kullanımı ve yaygınlaşmasıyla mücadelesi kapsamında alındığı bildirildi.
AB, Suriye rejimiyle iş birliği halinde hareket eden 1 üst düzey Suriyeli askeri yetkili ile 3 bilim adamının mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı kararı aldığını açıkladı. Bu kişilerin, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Son alınan kararla, AB'nin, Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu olmaları, rejimi desteklemeleri veya rejimden fayda sağlamaları nedeniyle yaptırım uyguladığı kişi sayısı 261'e ulaştı. AB aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurmuştu.

Yaptırımların 1 Haziran 2018'e kadar sürmesi bekleniyor.

AA

kimyasal silah , sivil , avrupa birliği , suriye
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