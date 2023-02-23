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Avrupa Komisyonu'ndan TikTok yasağı

Avrupa Komisyonu'ndan TikTok yasağı
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Avrupa Komisyonu, çalışanların şirket telefonlarında Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'u kullanmasını yasakladığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak geldi. Avrupa İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton tarafından yapılan açıklamada, TikTok'un çalışanların şirket telefonlarında kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok uygulamasının, siber güvenlik gerekçeleri nedeniyle yasaklandığı açıkladı.

TikTok'tan yanıt geldi

TikTok yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, komisyonun verdiği kararın hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi. Konuya ilişkin şu ana kadar Komisyon ile iletişime geçilmediği de belirtildi.

Etiketler avrupa komisyon tiktok yasak
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