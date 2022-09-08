Avrupa Merkez Bankası'ndan rekor faiz artırımı
Avrupa Merkez Bankası, tarihinde ilk kez tek seferde 75 baz puan faiz artırımına giderek, faizleri 1,50'ye yükseltti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizi olan ana refinansman oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.25'e çekti.
Böylece 1998 yılında kurulan ECB tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu. Banka temmuz toplantısında da 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş, faizi 50 baz puan artırmıştı.
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