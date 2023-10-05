Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Azerbaycan kararı! Ankara'dan tepki gecikmedi

Avrupa Parlamentosu, Karabağ'a operasyon düzenleyen Azerbaycan'a yaptırım çağrısında bulunan kararı kabul etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AP'nin kararına tepki gösterdi.

Batı'nın, Azerbaycan karşıtı politikasına, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son adımı eklendi. Kendi toprağı Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan, AP'nin temelsiz çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

491 LEHTE 9 ALEYHTE OYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonunu kınadı. Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiği savunularak, bundan "sorumlu" Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanması istendi. Karar, 491 lehte, 9 aleyhte ve 36 çekimser oyla kabul edildi.

Azerbaycan'ın "Dağlık Karabağ'ı şiddet kullanarak ele geçirdiği" şeklinde skandal ifadeler kullanılan kararda, sorumlulara karşı yaptırım uygulanmasının yanı sıra, AB'nin Bakü ile ilişkilerini gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

ERMENİSTAN İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Ayrıca AB ve bloğa üye devletlerden, Dağlık Karabağ'dan gelen mülteci akınıyla başa çıkmak için Ermenistan'a gerekli tüm yardımı derhal sunmaları istendi. Azerbaycan ordusunu savaş suçlusu gibi gösterme çabalarının da olduğu görülürken, asılsız iddialar, "Bakü, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Her türlü potansiyel askeri maceracılığıa karşı uyarıyoruz." şeklinde sürdürüldü.

"BAKÜ İLE MÜZAKERELERİ ASKIYA ALALIM"

AB'yi, Bakü ile ilgili yenilenen ortaklık konusundaki her türlü müzakereyi askıya almaya çağıran Avrupa Parlamentosu, vize kolaylaştırma anlaşmasının uygulanmasının durdurulmasını da istedi. Söz konusu kararda, Azerbaycan'dan petrol ve doğalgaz ithalatına olan bağımlılığın azaltılması talep edildi.

ANKARA'DAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, AP'nin bugün kabul ettiği 'Azerbaycan Saldırısı Sonrası ‘Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri' başlıklı karar, sorumsuzluk, önyargı, yanlılık ve bilgisizlik olarak değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır Türkiye aleyhine asılsız suçlama ve iddialarla dolu kararlar peşinde koşan bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz. Popülizm, ırkçılık, İslamofobi, çok kültürlülük ve bütünleşme karşıtlığının giderek güç kazanmaya başladığı Avrupa siyaseti mevcut kompozisyonuyla AP’de kendisini tüm ölçüsüzlüğüyle teşhir etmektedir. Görev süresi yakında dolacak mevcut AP'nin, AB’nin temel değerlerine bağlı, yapıcı, kapsayıcı ve aklı selim temsilcilerden oluşan yeni bir kompozisyona kavuşması AB’nin kendi geleceği için dileğimizdir. Türkiye, Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi için yoğun çaba sarf etmekte, Ermenistan ile normalleşme süreci yürütmekte, bu ülkeyle Azerbaycan arasındaki barış sürecine somut katkı sağlamakta, Ukrayna savaşı dahil tüm çatışma alanlarında ve insani krizlerde, uluslararası hukuk çerçevesinde barış, kardeşlik ve ortak menfaatlerin tesisi için tüm imkanlarını seferber etmekte ve bu istikamette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ağırlık ve çabalarına başvurulan temel bir aktör konumunda bulunmaktadır. Kimsenin dikkate almadığı, ancak marjinal kesimlerin ilgisini çekecek bu tür sorumsuz metinlerin AP kararı olarak önümüze konulabilmesini sistemik bir zafiyet olarak görüyor ve bunları ciddiye almıyoruz."