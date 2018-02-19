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  4. 19 Şubat 2018 23:53

AB'den dünyaya ''Suriye'' çağrısı

Avrupa Birliği, Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerindeki saldırıya dikkat çekerek çağrıda bulundu.

AB'den dünyaya ''Suriye'' çağrısı
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Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerinde insani durumun son haftalarda ciddi anlamda kötüleştiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini ile AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi  Christos Stylianides'in ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son  haftalarda İdlib ve Doğu Guta'da insani durumun kötüleştiği, çoğunluğu kadın ve  çocuklardan oluşan yüzlerce masum sivilin mağdur olduğu belirtildi.

Doğu Guta'da sadece bugün  onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği,  yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bölgede 300 binden fazla  sivilin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini engellemek için  Suriye'deki sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılması gerektiği  belirtilirken, "En savunmasız kişiler olan çocukların ve ailelerin öldürülmemesi için, Suriye halkının çektiği acılara son vermek için uluslararası toplum birlik  olmalı ve harekete geçmeli." ifadesi kullanıldı.

AB'nin çatışmadaki tüm taraflara şiddeti sonlandırmak ve uluslararası  insan hukuk uyarınca Suriye halkını korumak için çağrı yaptığı aktarılan  açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barış sürecine dahil  olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Mogherini'nin bugün Brüksel'de Suriyeli muhalifleri temsil  eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile bir görüşme yaptığı, görüşmede  Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı ifade edildi.

DOĞU GUTA'YA YÖNELİK SALDIRILAR

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da  bugün düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 41 sivil  yaşamını yitirdi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırmış ve son aylarda  saldırılarını şiddetlendirmişti. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi  acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların çoğunluğu  çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık  ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

avrupa birliği , suriye , çağrı
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