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  4. 15 Ağustos 2018 14:44

Amsterdam'daki havalimanında alarm ! Bütün uçuşlar durduruldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu.

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