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  4. 06 Nisan 2018 18:51

ANKA için F-16 kaldırmışlar

Yunanistan'daki bazı siteler, insansız hava aracı ANKA için Yunanistan'ın F-16 savaş uçağı kaldırdığını iddia etti.

ANKA için F-16 kaldırmışlar
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Yunanistan’daki bazı internet haber siteleri bugün ilginç bir iddia ortaya attı.Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine yeni kattığı insansız hava aracı ANKA, dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.

Yunanistan’daki bazı internet haber siteleri bugün ilginç bir iddia ortaya attı.

‘Pronews’ adlı savunma haberleri sitesinde yer alan bir habere göre Türk Deniz KuvvetleriKomutanlığı, envanterine yeni kattığı insansız hava aracı ANKA’yı dün ilk kez Rodos adası üzerinde denedi.

Dalaman’dan kalkan ANKA Yunan radarları tarafından tespit edilince bir Yunan f 16 savaş uçağı  Girit’ten havalandı. Türk donanmasına ait İHA dün ayrıca Kelemez ve Kardakyakınlarında da radara girdi.

Milliyet

yunanistan , anka , savaş uçağı , f 16
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