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  4. 20 Eylül 2018 20:18

Aşırı sağcı lider psikologlara gidecek

Fransa'da bir mahkeme aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ederek psikologlara yönlendirdi.

Aşırı sağcı lider psikologlara gidecek
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Fransa'da bir mahkeme, Twitter'da IŞİD'in bazı infaz fotoğraflarını paylaşan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılmasını talep etti.
 
Paris'teki Nanterre mahkemesinin kararını Twitter hesabından duyuran Le Pen, "Twitter mesajlarımla DAEŞ dehşetini kınadığım için adalet sistemi beni psikologlara havale etti. Daha ne kadar ileri gidecekler? Bu rejim bizi gerçekten korkutuyor" dedi'.

Le Pen, kararı "halüsinasyon" olarak niteledi.

Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

BBC Türkçe

mahkeme , deaş , infaz
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