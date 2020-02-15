Avrupa'da korona virüsünden ilk ölüm!

Fransa’da 11 kişinin korona virüsü nedeniyle enfekte olduğu biliniyor. Dünya genelinde ise enfekte olanların sayısı 63 binin üzerinde. Bin 500’den fazla kişi ise Covid-19 isimli virüs nedeniyle öldü.

ABD, GEMİDEKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Japonya’da günlerdir karantinada olan Princess Diamond isimli gemide 67 kişide daha korona virüsü tespit edildi. Gemideki toplam vaka sayısı 285’e yükseldi.

Gemi, 4 Şubat’tan beri karantina altında.

ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği, gemideki ABD vatandaşlarını tahliye edileceğini duyurdu. Gemide 400 ABD vatandaşı olduğu düşünülüyor. Pazar günü yapılacak charter uçucşla, vatandaşları tahliye edilmesi planlanıyor.



