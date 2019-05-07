Avrupa'dan YSK tepkisi: ''Türkiye diktatörlüğe kayıyor''

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran’da yenileme kararı ile ilgili gerekçenin ikna edici olmadığını belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda liberal grubun lideri ve Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt ise "Türkiye’nin diktatörlüğe doğru savrulduğunu" öne sürdü.

Steinmeier, YSK kararını eleştirdiği açıklamasında “Türkiye’nin geleceği ve demokrasiye verilen değerin kendisi için kalpten önem taşıdığına” vurgu yaparak bundan dolayı seçimlerin tekrarı kararından büyük endişe duyduğunu kaydetti. Steinmeier, YSK’nın şu ana kadar İstanbul’daki seçimlerin geçersiz sayılmasını gerektirecek ikna edici bir gerekçe ortaya koymadığını belirtti.

DW’deki habere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında Berlin’e yaptığı devlet ziyaretinde onuruna bir akşam yemeği vermiş ve yaptığı konuşmada Türkiye'de sivil topluma uygulanan yoğun baskıyı ve muhaliflerin tutuklanmasını eleştirmişti.

Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti.

BELÇİKA ESKİ BAŞBAKANI: DİKTATÖRLÜĞE DOĞRU SAVRULUYOR

Avrupa Parlamentosu'nda liberal grubun lideri ve Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt, “Türkiye'nin diktatörlüğe doğru savrulduğunu” öne sürdü ve seçim yenileme kararının Avrupa Birliği müzakerelerinin yürütülmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve birliğe üye bazı ülkeler, YSK'nın 31 Mart İstanbul yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılması kararını eleştiren açıklamalar yaptı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, “Özgür, adil ve şeffaf bir seçim süreci sağlamak herhangi bir demokrasi için hayatidir ve Avrupa Birliği'yle Türkiye arasındaki ilişkilerin merkezindedir” dedi.

Mogherini, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’le birlikte yaptığı ortak açıklamada, daha önceden sonuçları tescil edilen İstanbul seçimlerinin olağanüstü itirazlar sonucunda yenilenmesine karar verildiğinin altını çizerek, “çok siyasileştirilmiş bir bağlamda” alınan bu geniş kapsamlı kararın kamuoyu önünde irdelenmesi için gecikmeden gerekçeli kararın yayınlanması çağrısında bulundu.

Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, YSK'nın kararını AB müzakereleriyle ilişkilendirdi. “Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB'de yeri yoktur” diyen Kurz, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hızlı adımlarla AB'den uzaklaştığını öne sürdü ve “Türkiye'de fikir ve basın özgürlüğü sistematik şekilde sınırlanıyor” ifadesini kullandı.

Alman Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas kararı eleştirdi ve “Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı tavır ve verdiği karar bizim açımızdan şeffaf değil ve anlaşılmaz” dedi. “İstanbul Belediye Başkanının seçimine sadece Türk seçmenlerin iradesi karar vermeli” diyen Maas, Federal Hükümetin açısından önceliğin, demokratik ilkelere uyulması ve şeffaf seçim koşulları olduğunu açıkladı.

Karara tepki gösterenler arasında Fransa da vardı.

Fransız hükümeti Türk yetkililere demokratik ilkelere, çoğulculuğa, adalete ve şeffaflığa saygı duyması çağrısında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu 4 karşı 7 oyla 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.