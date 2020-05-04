Beyaz Saray, koronavirüs vakalarında artış ile ilgili iddiaları yalanladı

New York Times’ta yer alan haberde, Trump yönetiminin ekonomiyi açma girişimleriyle iç idari yazışmalarda, 1 Haziran’a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını projekte ettiği savunuldu.

Haberde, vaka ve ölü sayısındaki artış öngörülerinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) modeline dayanan ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansınca grafik şeklinde bir araya getirilen projeksiyonlara dayandırıldığı vurgulandı.

Şu ana kadar ABD’de günlük vaka artışının 25 bin, can kaybının 1750 civarında olduğuna dikkat çekildi.



Söz konusu projeksiyonun, 7 haftadır "evde kal" talimatının uygulandığı ve iş yerlerinin kapatıldığı ülkedeki salgınla mücadelede pek bir şeyin değişmediğini gösterdiği belirtilen haberde, ekonominin açılmaya başlamasıyla durumun daha da kötüleşeceği değerlendirmesi yapıldı.

Trump, ölümlerin tekrar 100 bini bulabileceğini söylemişti

Ülkede, Trump yönetiminin teşvikiyle mayıs başında ekonomilerini kısmen açan Iowa, Minnesota, Tennessee ve Teksas gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış görülmeye başladığı haberlere yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Fox TV’ye verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine, Kovid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Beyaz Saray, New York Times'da çıkan, "ABD yönetimi ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesiyle ülkedeki virüs salgınında artış bekliyor" iddiasını yalanlayarak, "Amerikan halkının sağlığı, halen Başkan Donald Trump'ın en önemli önceliğidir." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, New York Times'ın, Trump yönetiminin ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme girişimleriyle ilgili iç yazışmalarda, 1 Haziran'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının 3 bini bulmasını beklediği yönündeki iddialarına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Açıklamada, söz konusu haberin ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) belgelerine dayandırıldığına işaret edilerek, "Bu belge Beyaz Saray belgesi değildir ve Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü ya da kurum içi güvenlik incelemesinden geçmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



New York Times'ın referans aldığı verilerin görev gücü tarafından analiz edilmediğinin vurgulandığı açıklamada, Trump'ın ABD ekonomisinin yeniden açılmasına yönelik sunduğu yol haritasının da ülkedeki üst düzey sağlık ve bulaşıcı hastalıklar uzmanlarının onayını aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Amerikan halkının sağlığı, halen Başkan Trump'ın en önemli önceliğidir. Eyaletlerin önlemleri gevşetme çabasını takip ederken, sağlık da önceliğimiz olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.