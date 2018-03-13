Cinsel ilişki sırasında genç kızı...

Bir otobüs durağında buluştuktan iki saat sonra 20 yaşındaki kadını cinsel ilişki sırasında boğarak öldüren adam, “Korkunç bir şey yaptım” diyerek polise teslim oldu.

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chole Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında gece ayrı şekilde eğlenen ikili sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.



Chole isimli genç kız gece kulübünden sarhoş olduğu için atılmadan önce içkiyi biraz fazla kaçırmıştı.



Genç kız, o sırada oldukça sarhoş olan Bruce'un da yakınlardaki bir bardan dakikalar önce ayrıldığı otobüs durağına yürüdü.

İkili Bruce'un dairesinde gitmeden önce konuşmaya başladı.



Aberdeen Yüksek Mahkemesi'ne, çiftin 'erotik boğulma'da ortak bir alakasının olduğu, Bruce'nun cinsel ilişki sırasında Chole'nin boynunu sıkmasından saniyeler sonra genç kızın öldüğü söylendi.



Saatler sonra Bruce'un Rosemount Polis Karakolu'na gitmeden önce sokaklarda saatlerce amaçsızca dolaşırken görüldüğü ve karakola gidip "korkunç bir şey yaptım" dediği öğrenildi.



Avukat Jo McDonald, bir memurun ondan söylediklerine açıklık getirmesini istediğini ve Mark'ın da ona "Birini öldürdüm. Yatağımda bir kadın var." dediğini belirtti.

Ayrıca, "Açıklaması cinsel ilişki sırasında elleriyle boynunu kavradığı yönünde ve kanıtlar da bununla tutarlı." şeklinde konuştu.



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