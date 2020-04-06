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  4. 06 Nisan 2020 13:14

Dağda mahsur kalan kişiye karantina cezası!

Ucuz sigara almak için Fransa-İspanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışan bir adam, mahsur kaldığı dağdan helikopterle kurtarıldı. İsmi açıklanmayan Fransız vatandaşına, titriyor halde bulunmasına rağmen karantina kurallarını ihlalden 135 euro para cezası kesildi.

Dağda mahsur kalan kişiye karantina cezası!
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Pirene dağlarında mahsur kalıp helikopter yardımıyla kurtarılan bir Fransız vatandaşı ucuz sigara almak için yürüyerek İspanya’ya geçmeye çalıştığını söyledi. Kurtarma ekibi, dağlarda kaybolan adamı bitkin ve soğuktan titriyor halde bulduğunu bildirdi. Fakat çektiği sıkıntılar, adama karantina kurallarını ihlalden 135 euro para cezası verilmesine engel olmadı.

ARABAYLA GEÇMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Yerel polis teşkilatı Twitter’den “Bir kez daha hatırlatıyoruz: EVDE KALIN” mesajı attı. Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre İspanya sınırının 25 kilometre kuzeyindeki Perpignan’da yaşayan Fransız vatandaşı sınırı önce arabasıyla geçmeye çalıştı ama geri çevrildi.

ÇALILARIN ARASINA DÜŞÜNCE YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine dağları bir yürüyüş patikasını takip ederek aşmaya karar verdi fakat yolda bir dereye ve dikenli çalıların arasına düştükten sonra yolunu kaybetti ve kurtarma ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan adam helikopterle Perpignan’a götürüldü ve cezası kesildi.

Fransa’da uygulanan karantina kurallarına göre, insanlar sadece “geçerli özel bir sebep” ile evden çıkabiliyor ve yanlarında bu sebebi açıklayan bir belge bulunması gerekiyor.

BBC Türkçe

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