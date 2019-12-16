Genç kadın cinsel organını kesen seri katille evleniyor!

Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşanan ilginç olayda 46 yaşındaki Dawn Arguello isimli kadın 35 yaşındaki seri katil Nikko Jenkins'e aşık oldu.

4 kişiyi öldüren ve çok sayıda sabıkası bulunan adam için Arguello 'çok hassas ve zeki' bir insan olduğunu söylüyor.

Mahkumla gönüllü bir savunma grubunda tanıştığını söyleyen kadın adamın kendi adını alnına kazımasını ise gereksiz bulmuş.

Arguello "Bunun için ona çok kızdım. Benim için vücudunda böyle değişiklikler yapmasına gerek yok" dedi.

Ancak bu psikopat katilin vücudunda yaptığı ilk değişiklik değil. Bundan önce dilini ikiye yaran adam kan kaybından ölmek üzereyken son anda kurtarılmıştı.

Daha sonra ise katil Antik mısırın yılan tanrısı Aphophis'e benzemek istediği için penisini kesmişti.

Jenkins 2013 yılında araba hırsızlığı suçuyla girdiği hapisten çıktığından birkaç gün sonra Nebraska'da kalabalığa ateş açarak 4 kişi öldürmüştü. 2015 yılında hapisteyken psikopat adam 'şeytan sayısı' olarak bilinen 666 rakamını alnına kazımıştı.

Müstakbel kocası için 'bilmece gibi bir adam' diyen kadın adamın maniplasyon konusunda çok da başarılı olduğunu açıkça söylüyor.