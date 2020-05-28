İngiltere'de ilk kez bir başörtülü hakim iş başı yapıyor

İngiltere’de 17 yıldan fazla süredir avukat olarak çalışan Raffia Arshad, hakim olarak atandı.

BBC’nin haberine göre, başörtülü Raffia Arshad, geçen hafta Midlands bölgesine hakim olarak atandığına ilişkin mektubu aldı.

Arshad, atamayla çoğu insanın kafasındaki “hakim görüntüsü” klişesini kırdığını belirtti.

Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan 40 yaşındaki Arshad, herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini kaydederek, “Neye benzediğiniz konusunda endişe etmeyin, kalıba sığma konusunda endişe etmeyin, o kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin” ifadelerini kullandı.

Arshad, elde ettiği başarının başkalarına ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu belirterek, “Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı ama çok memnunum. Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı” değerlendirmesinde bulundu.

17 yılı aşkın bir süredir aile hukuku alanında avukat olarak görev yapan Arshad, “Hem kadınlardan hem de erkeklerden çok fazla e-posta aldım. Aralarında başörtülü oldukları için bırakın hakim olmayı avukat olmayacağını düşündüklerini söyleyen kadınlardan gelenler de vardı” dedi.