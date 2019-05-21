Kurz'un kaderi pazartesi günü belli olacak

Avusturya'da sağcı FPÖ'nün Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin yolsuzluğa karışmasının ardından siyasi olarak karmaşık bir sürecin içine girdi. Strache'nin istifası sonrasında erken seçim sinyali veren Kurz'un hükümeti hakkında güven oylamasının pazartesi günü yapılacağı açıklandı. Yeşiller Partisi'nin lideri, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Kurz hakkında, "Salı günü başbakan olmaması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Avrupa’nın göbeğinde belki de son yılların en büyük siyasi krizi yaşanıyor… Geçen hafta Avusturya’nın eski başbakanı ve FPÖ’nün lideri olan Heinz Christian Strache’nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla görüştüğüne dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu videoda seçim öncesinde partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilebileceği yönünde ifadeler kullanan Strache bu skandalın ardından istifa etmişti.

Yaşananların ardından Türkiye karşıtlığıyla bilinen Avusturya BaşbakanI Sebastian Kurz, koalisyonun bittiğini açıklayarak erken seçim sinyali vermişti. Bu açıklamanın ardından bugün Avusturyalı siyasetçi Peter Pilz, Kurz hükümetine karşı güven oylaması yapacağını duyurdu. Yeşiller Partisi’nin lideri olan Pilz, “Kurz’un Salı günü başbakan olmaması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Kurz, geçen hafta FPÖ ile koalisyonun yürümeyeceğini, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile de birçok konuda uyuşmadıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledim, en yakın zamanda seçim yapılmasını istiyorum” diye konuşmuştu.