Norveç gazetesi yazdı: Türkler birinci sırada

Ülkenin en çok satan gazetelerinden Aftenposten’de yer alan habere göre bu kişiler arasında Türk vatandaşları ilk sırada.

Gazetenin Norveç Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi’nden aldığı verilere göre 2018’de 1.014 kişi sahte pasaport veya kimlikle yakalandı.

Bu, kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek sayıydı ve bir önceki yıla göre yüzde 86’lık bir artışa denk geliyordu.

Bunların üçte birinden fazlasını oluşturan 482 kişi ise Türk vatandaşıydı. Türkler Norveç’e iltica başvurularında da ilk sırada yer aldı.

KENDİLERİNİ YUNAN OLARAK TANITIYORLAR

Norveç’e sahte pasaportla giden Türk vatandaşlarının yüzde 19’u Yunanistan belgeleriyle gidip kendilerini Yunan olarak tanıttı.

Gazete bu vakalara örnek olarak 3 Temmuz’da Norveç Vergi İdaresi’ne giderek Romanya pasaportunu verip bir restoranda çalışmaya geldiğini söyleyen bir göçmeni örnek verdi.

Pasaporttan şüphelenen yetkililer, uzmanların incelemeleri sonunda pasaportun sahte olduğunu anladı ve bu kişinin evine baskın yapıldı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; evinde de sahte bir Romanya kimliği bulunan bu kişinin Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı, sınırdışı edildi ve Norveç’e girişi yasaklandı.

Gazeteye konuşan Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi Kıdemli Danışmanı Mads Odnes, Türk vatandaşlarının Norveç’e ayak basana kadar sahte belgelere ihtiyaçlarının olduğunu fakat Norveç’e geldikten ve polis tarafından yakalandıktan sonra gerçek kimliklerini açıklayarak iltica başvurusu yaptıklarını söylüyor.