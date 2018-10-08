''Öpüşürken fotoğrafları var''

İngiliz Gardiyan Kristi Davidson eski bir mahkumun salıverilmesinden sonra işi bıraktı. Türkiye'ye tatile gelen çiftin fotoğrafları çok konuşuldu.

İngiltere'de bir gardiyanın geçtiğimiz günlerde işinden istifa edip eski bir mahkumla tatile gitmesi konuşuluyor.



24 yaşındaki Kristi Davidson, geçtiğimiz temmuz ayında West Lothian'daki HM Addiewell hapishanesinden ayrılmıştı. Kristi'nin ayrıldığı tarihlerde aynı hapishanede bulunan 31 yaşındaki Jamie Bunting isimli mahkum da salıverilmişti.

Kristin ve Jamie çiftinin hapishaneden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye tatile geldikleri, burada 2 hafta kaldıkları ve oradan paylaştıkları samimi fotoğraflar dikkat çekti.

"ÖPÜŞÜRKEN FOTOĞRAFLARI VAR. NASIL BU KADAR APTAL OLABİLİR?"



Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Açıkça görülüyor ki onlar beraberler. Bu kadar hızlı bir şekilde bir araya gelmeleri Kristin'in hapishanede çalıştığı sırada bir şeyler olduğunu gösteriyor. Gardiyanlık işini Jamie'nin serbest kalması sırasında ya da o günler içerisinde bıraktı ve sonrasında tatilde görüldüler. Hatta Kristin'in WhatsApp profilinde onunla öpüşürken fotoğrafı var. Nasıl bu kadar aptal olabilir. Komik olduğunu ve herhangi bir soruşturmadan kaçtığını düşünüyor gibi görünüyor. Hapishanedeki bazı insanlar onunla konuşmayı bıraktı" diye konuştu.

Bu haber Addiewell hapishanesindeki sekiz stajyer memurun kokain partisi yaptıkları için kovulmasının ardından geldi.

Grubun on haftalık eğitimden sonra bir otel odasında kutlama yaparken yasadışı uyuşturucu aldıkları ve bu sebeple sözleşmelerinin feshedildiği bildirilmişti...