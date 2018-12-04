Otel odasındaki seks fantezisi sokakta bitti !

İngiltere'de 36 yaşındaki elektrikçi Dean Wilkins, bir mobil uygulama aracılığıyla 33 yaşındaki Lucy Archer'la tanıştı. Kadına 'sado-mazo' fantezilerini anlattıktan sonra çift buluşup birlikte olmaya karar verdi.

En başlarda her şey normal seyrinde ilerlerken, devam eden dakikalarda fantezinin dozu kaçmaya başladı.

Adam kendini kaybederek kadını hunharca tokatlamaya ve yumruklamaya başladı. Can havliyle adamın elinden kurtulan kadın kendini sokağa attı.

Polis, kadını bir omzu yerinden çıkmış, saçları yolunmuş, burnu kanamış, yanakları ve çenesi morluklarla dolu olarak buldu.

Kadın mahkemede bunun bir fantezi değil şiddet olduğunu söyledi ancak adamın iddiası ise farklı doğrultudaydı.

"GÜVENLİK KELİMESİ: YUMURTA ZAMANLAYICI"

Wilkins mahkemede yaptığı savunmada bunların tamamının bir fantezinin parçası olduğunu ve seks yapmaya başlamadan önce aralarında fanteziyi durdurmak için 'yumurta zamanlayıcı' kelimesini seçtiklerini söyledi.

Kadının seks sırasında bu kelimeyi hiç söylemediğini belirten Wilkins, "Ne istediysen tamamen onu yaptım bebeğim. Açıkçası, gerçekten bunu istediğini düşünmüştüm. Çok üzgünüm" dedi.

Polise kendi teslim olan Wilkins'in mahkeme süreci devam ediyor. Uzmanlar, Wilkins'in uzaklaştırma kararı alacağı görüşünde.

"BENİ KAÇIR VE AĞACA BAĞLA"

Wilkins'in ayrıca mahkemeye sunduğu deliller arasında kadının ona 'beni kaçır ve ağaca bağla' yazdığı mesajları gösterdi.