SON DAKİKA
TEM'DE BİR GRUP EYLEMCİ YOLU KAPATTI!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 12 Temmuz 2020 13:44

Papa'dan Ayasofya açıklaması: Çok acı verici

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ''Çok acı verici'' ifadelerini kullandı.

Papa'dan Ayasofya açıklaması: Çok acı verici
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararına Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Dünya Kiliseler Birliği'nden tepki geldi. 

Papa, Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi kararının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

''DERİN ACI DUYUYORUM''

Pazar ayininde konuşan Papa; "Düşüncelerim İstanbul'la. Aziz Sofya'yı düşünüyorum ve derin acı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

350 kilisenin üye olduğu Dünya Kiliseler Konseyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

Cenevre merkezli Dünya Kiliseler Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Mektupta ayrıca Ayasofya kararının dışlayıcı ve bölünmelere yol açabilecek bir adım olduğu belirtildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ayasofya , papa francis , ayin , aziz peter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM