''Payitaht Abdulhamid'' dizisi AP raporunda

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan rapor taslağına 397 değişiklik önergesi verildi. Önergeler arasında en dikkat çekenlerden birini, TRT’deki ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisiyle ilgili olan oluşturdu.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; Değişiklik önergesinde, dizide Yahudi karşıtı söylemler kullanıldığı belirtilerek bu durum güçlü şekilde kınanıyor. Türk yetkililere de ‘toplumdaki antisemitizmin her türüyle ciddi mücadele’ çağrısı yapılıyor. Önergenin metne dahil edilip edilmeyeceği 20 Haziran’da AP Dışişleri Komisyonu’nda yapılması öngörülen oylamada belli olacak.

Türkiye’de yayımlanan diziler Avrupa Birliği’nin gündemine ilk kez gelmiyor. Muhteşem Yüzyıl adlı dizi de AB Komisyonu’nun 2011’deki İlerleme Raporu’na konu olmuştu. Değişiklik önergeleri arasında öne çıkanlardan bazıları şunlar:

MÜZAKERE MESAJLARI: Bazı parlamenterler karşılıklı çıkara dayalı alanlarda yeni bir sektörel ortaklıktan yana tavır koyarken, farklı önergelerde Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni karşılamadığından hareketle üye ülkelere ve Komisyon’a Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen bitirme çağrısı yapılıyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ: Bu konu çok sayıda parlamenterin gündeminde. Türkiye insan hakları ve özgürlükler konusunda gerekli standartları karşılayana kadar Gümrük Birliği güncellemesine başlanmaması isteniyor. Aynı konuda başka bir önergede ise sürecin başlatılması ancak insan haklarına bağlı askı mekanizması getirilmesi isteniyor.

LAGENDIJK ÇAĞRISI: Eski AP üyesi, 2009’dan bu yana Türkiye’de yaşayan ve çalışan Hollandalı Joost Lagendijk’e Eylül 2016’dan bu yana uygulanan ülkeye giriş yasağının kaldırılarak mümkün olan en kısa zamanda evine dönmesinin sağlanması isteniyor. Birleşmiş Milletler Yargıcı Aydın Sefa Akay’ın da serbest bırakılması talep ediliyor.

1915 YİNE GELDİ: 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına yönelik önergeler bu yıl da gündemde. Wikipedia yasağı da çok sayıda önergeye konu oldu.

LİSTE VURGUSU: AB’nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK’nın bu listeden çıkarılmasının talep edildiği önergeler de dikkat çekiyor.