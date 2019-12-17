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  4. 17 Aralık 2019 18:59

Ünlü şarkıcı büyük bir felaketin önüne geçmiş oldu

İngiltere, ünlü şarkıcı Ellie Goulding'in kahramanlığını konuşuyor. Bir otomobile çarpan TIR sürücüsünü ikaz ederek durmasını sağlayan Goulding, olası bir felaketin önüne geçmiş oldu.

Ünlü şarkıcı büyük bir felaketin önüne geçmiş oldu
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bir TIR sürücüsü çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı.

Otomobildeki adamın kornaya basmasına rağmen durumu fark edemeyen TIR sürücüsünü, o sırada aynı yolda şoförünün kullandığı araçla gitmekte olan ünlü şarkıcı Ellie Goulding ikaz ederek durmasını sağladı.

Olay çevrede bulunanların kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, TIR sürücüsünün önündeki aracı fark ettikten sonra yaşadığı şaşkınlık dikkat çekiyor.

Videoda bir felaketin önüne geçen ve otomobil sürücüsünün hayatını kurtaran Ellie Goulding’in, adamın sağlık durumunu sorduğu görülüyor. Goulding’in sürücüyü sakinleştirmeye çalıştığı ve TIR sürücüsünün ise “Aracı görmedim” demesi de kameralara yansıyor.

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otomobil , ingiltere , şarkıcı , kahraman
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