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Yabancı uyruklulara ''zam'' geldi: Türklere 400 TL, sığınmacıya 10 bin TL

Yabancı uyruklulara ''zam'' geldi: Türklere 400 TL, sığınmacıya 10 bin TL
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Afyonkarahisar Belediyesi, ildeki yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir karara daha imzasını attı. Türk vatandaşları için 400 TL olan evlilik işlemleri ücreti, yabancı uyruklular için 10 bin TL'ye yükseltildi.

Daha önce kentteki göçmenlere ait iş yerlerini kapatmasıyla adından söz ettiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu kez de kentte yaşayan evlilik hazırlığındaki göçmenlere yönelik fiyat uygulaması ile gündeme geldi.

Köksal, "Nikah ücretleri için belirlenen fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır ifadesini ilave ettik. Belediye nikah salonu için belirlenen 400 TL olan genel giderlerin nikah bedelini onlar için 10 bin lira olarak uygulayacağız." açıklamasını yaptı.

Köksal, Belediye Meclisi toplantısında, Türk vatandaşlarına sunulan 400 TL’lik nikah ücretinin sığınmacılar için 10 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.

Köksal, "Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız normal fiyat ücretine devam edecek TC vatandaşları ancak sığınmacılar için bunu 25 katına çıkartıyoruz nikah ücretini." dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi, ildeki yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir karara daha imzasını attı. Türk vatandaşları için 400 TL olan evlilik işlemleri ücreti, yabancı uyruklular için 10 bin TL'ye yükseltildi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ

Kararın ardından AK Partili meclis üyesi Mahmut Emin Birliktir, karşı çıkarak, "Sığınmacılar ile ilgili 25 kat zam konusu hakkında konuşmak istiyorum. Bu millet tarih boyunca her zaman mağdurun yanında olmuştur. Dolayısı ile sığınmacılarla ilgili artış dışındaki her şeye ben şahıs olarak oy veriyorum. Biz ensar bir milletiz. Bunlara ben misafir gözü ile bakıyorum. Misafir olmalarına devam edilmesini istiyorum. 25 kat zam konusuna bireysel olarak karşı çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

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