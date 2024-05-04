''Köyün tamamı terör yanlısı'' diyen öğretmenin akıbeti belli oldu

Van'da yaptığı "Köyün tamamı terör yanlısı" açıklaması ile gündeme gelen kadın ilkokul öğretmeninin açığa alındığı iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi.

Van'da bir köy ilkokulunda öğretmenlik yapan öğretmen A.A.'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, X hesabından yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Öğretmen A.A. Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum” diye yazdı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım nedeniyle öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve merkeze çekildiği iddia edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 Mayıs'ta A Haber’de katıldığı yayında A.A.’nın açığa alındığı veya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını, tedbiren kendi isteğiyle başka bir okulda görevlendirildiğini açıkladı.

"Bahsi geçen olay kamuoyuna mal olduktan sonra bakanlığın aldığı tedbiri manipülatif bir biçimde, sansasyonel bir biçimde, yalan olarak kamuoyuyla paylaşan yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum" diyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"NE AÇIĞA ALINDI, NE SÜRÜLDÜ"

''İki tür paylaşım oldu. Bir gazete açığa aldı diye paylaşımda bulundu; bir grup kişi de öğretmen sürüldü diye. Atanan ya da atanamayan öğretmen arkadaşlarımız üzerinden kendi kişisel PR’larınızı yapmaktan, topluda sansasyon üreten olaylara girişmekten lütfen vazgeçin. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini istiyorum. Doğrusu şu; İl Müdürümüz, Personel Genel Müdürümüz; öğretmen arkadaşımızla irtibata geçti. Herhangi bir nahoş olayla karşı karşıya kalmaması adına, kendisinin talebi üzerine bir tedbir olarak istediği başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne bir açığa almadır ne de bir sürgündür. Birebirde konuştuğumuzda ‘Niye böyle yapıyorsunuz’ dediğimizde aldığım cevaplar beni çok üzüyor. Diyor ki, ‘Bunu bu şekilde sunduğumuzda sosyal medyada alıntılanma oranı artıyor, takipçi sayım artıyor. Dolayısıyla ben böyle söylüyorum. Siz de açıklayın, beni de yalanlayın etiketleyerek’ diyor. Ama bu ahlaki değil.”

Tekin, “Bu tür yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum” demesi üzerine program sunucusunun “Öğretmenin yaklaşımını mı?” diye sorması üzerine Bakan Tekin “Hayır, öğretmenin değil. Bakanlığın aldığı tedbiri manipülatif bir biçimde paylaşan yaklaşımları iyi niyetli bulmuyorum” diyerek yanıt verdi.