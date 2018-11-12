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  4. 12 Kasım 2018 22:17

Yanlışlıkla 30 bin euro ödeme yatırıldı

Belçika'da çelik fabrikasındaki işçilerin hesabına 30 bin euro ek ödeme yatırıldı.

Yanlışlıkla 30 bin euro ödeme yatırıldı
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Belçika'da çelik fabrikasında çalışan işçilerin banka hesaplarına yanlışlıkla 30 bin avro ek ödeme yatırıldı.

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de  çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 avro yerine 30 bin avro  geçildi.

Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan  şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını  ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı  bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor.

Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 avro  olduğu ifade ediliyor.

AA

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