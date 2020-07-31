Yunanistan yalanladı: ''Türkiye’den İHA almayacağız''

Yunanistan Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, “Yunan ordusunun, Türk üretimi olan insansız hava araçları satın almayı planladığına ilişkin söylenti ve doğrulanmamış bilgileri kesin bir biçimde reddetmekteyiz” denildi.

Ayrıca açıklamada, mayıstan beri uluslararası ve yerli basında bunun gibi çeşitli iddialar yer aldığı, ancak bunlardan hiçbirinin doğrulanmadığı hatırlatması da yapıldı.

Daha önce Yunan basınında, ilişkilerin ciddi anlamda gerginleşmesine rağmen Yunanistan’ın Türkiye’den askeri alanda kullanılacak insansız hava araçları satın alma hazırlığında olduğu iddiaları yer almıştı.



İlginç iddia: Yunanistan, Türkiye'den insansız hava aracı sipariş etti!