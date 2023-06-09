Avrupa'nın tarım üssünü kuraklık vurdu: Kıtlık yaşanabilir

Avrupa'nın en büyük meyve sebze tedarikçisi İspanya, tarihinin en sıcak bahar mevsimini yaşadı. Tarımın yapılamaz hale geldiği ülkede hükümet, AB'den maddi yardım talep etti.

Avrupa, tarihinin en sıcak ilkbaharını atlatan ve 2022’den sonraki en kurak ikinci yılını yaşayan İspanya yüzünden teyakkuza geçti. Göllerin kuruduğu, tarımın yapılamaz hale geldiği ülkedeki durumu şu üç açıklama gözler önüne seriyor:

- İspanya Meteoroloji Müdürlüğü Aemet’in Sözcüsü Ruben Del Compo: “2022’de kaydedilen yüzey suyu sıcaklıkları, 1940’tan bu yana en yüksek seviyede.”

- Katalan Su Ajansı Başkanı Samuel Reyes: “Son 100 yıldaki en kötü dönemi geçiriyoruz.”

-Çiftçiler birliği COAG: “İspanyol tarım arazilerinin yüzde 60’ı geri dönüşü olmayan hasara neden olan yağış eksikliği çekiyor.”

KABUS HENÜZ BİTMEDİ

Dünya gazetesinin haberine göre kabus henüz bitmedi… Çünkü Aemet’in sözcüsüne göre, yaz ayları da “aşırı derecede sıcak” ve “kurak” geçecek. Geçen yılki yaz yangınlarında 306 bin hektar alan yanmıştı. Bu yıl durumun daha kötü olmasından korkuluyor.

Avrupa, İspanya’nın özellikle güneyini kavuran sıcaklıkları yakından takip ediyor, çünkü ülke Avrupa’nın 1 numaralı meyve-sebze üreticisi. Ancak ülkedeki su rezervleri 8 Haziran itibariyle yüzde 47’e düşmüş durumda.

ÇİFTÇİLERE MALİ DESTEK

Euronews’a göre, İspanya’nın en önemli tarım bölgesi olan Endülüs’te durum çok daha kötü. Guadalquivir Nehri Havzası kapasitesinin yüzde 24.8’inde ve bölgedeki çiftçilerin sulama için ayırdıkları su bazı durumlarda yüzde 90’a varan oranlarda kesildi.

İspanyol hükümeti geçen ay kentsel suyun yeniden kullanımı için finansman ve kurakla mücadele eden çiftçilere daha fazla yardım için 2.4 milyar dolar değerinde müdahale önlemleri açıkladı. Bunun 784 milyon eurosu ülkedeki 890 bin çiftçiye dağıtılacak. Ayrıca, hükümet Avrupa Komisyonu’na çiftçilerine mali destek vermesi için başvurdu.

GUARDİAN: MEYVE VE SEBZE KITLIĞI YAŞANACAK

İspanya, geçen yıl yaşanan kuraklık için Avrupa Birliği Ortak Tarım Politika Kurumu’ndan 64.5 milyon euro almıştı. Avrupa, İspanya yüzünden kıtlık alarmı verirken; en çok korkuya kapılan ülke, İspanya’dan domates, biber, salatalık, marul, brokoli ve narenciye alan İngiltere oldu. Durumu özetleyen Guardian gazetesi, “İngiltere ve İspanya’da hava koşulları mahsulleri vururken, daha fazla meyve ve sebze kıtlığı yaşanacak." manşeti attı.