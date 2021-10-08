Ayrı eve çıkmak isteyen gençlere 250 euro ödenecek

İspanya'da yüksek kira, düşük maaş ve işsizlik barınma sorunlarına yol açtı. Hükümet, ailelerinin yanından ayrılmak isteyen gençlere ayda 250 euro kira yardımı yapmaya hazırlanıyor.

İspanya’nın Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerinde evlerin dörtte birinden daha azının kiralık olması barınma sorununa yol açtı.

Avrupa’da ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ülkede, Covid-19 pandemisi sonrası kiralar yükselişe geçti.

Büyük bir barınma problemiyle baş etmeye çalıştıklarını söyleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gençler için kira yardımı planladıklarını duyurdu.

Buna göre; yılda 23 bin 725 euro’dan (yaklaşık 244 bin TL) daha az kazanan 18-35 yaş arasındaki kişilere 250 euro’luk (yaklaşık 2 bin 570 TL) kira yardımı yapılması bekleniyor.

Daha geniş bir barınma paketinin parçası olan bu yeni kararda, iki yıla kadar ödeme yapılması planlandı.

EV SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Yeni kiralama kanunu taslağında, son yıllarda kiraların çok fazla yükseldiği bölgelerdeki mülk sahipleri için de kira üst sınırı belirlenmesine yer verildi.

Yardımın kişi başına mı yoksa kiralanan daire başına mı yapılacağına ise daha sonra karar verileceği açıklandı.