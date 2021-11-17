Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma! 7 şehit var!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 7 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Ermenistan sınırında gerçekleşen çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
7 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve 10 askerin yaralandığı açıklandı.
Savunma Bakanlığı, şehit askerlerimizin ailelerine en derin taziyelerini ve sabırlar diledi.
Sınırdaki durum ise 16 Kasım akşamından bu yana sakin.
"Gerginlik ve çatışmadan Ermenistan sorumlu"
Ermenistan'ın sınırda gerçekleştirmek istediği provokasyon ve askeri macera tamamen sonuçsuz kaldı.
Operasyonel koşulların Azerbaycan'ın kontrolünde bulunurken, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafı, Ermeni işgalinin neden olduğu gerginlik ve çatışmadan tamamen sorumludur." denildi.
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