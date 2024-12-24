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Bakımsızlığını görüntülüyordu o anda çöktü: 2 ölü, 11 yaralı var

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Brezilya’da belediye meclisi üyesinin bakımsızlığını kayıt altına aldığı köprü çöktü. Korkunç olayda 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Brezilya’da Estreito ve Aguiarnopolis şehirlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü, Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior’ın köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektiği sırada çöktü.

Junior, çektiği videoda köprüdeki çatlakları göstererek, köprünün üzerinden geçen kamyonları kaldıramayacağını ifade etti.

Köprüde meydana gelen çökme sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu. Polis, 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin çökme sonucu Tocantins Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, çökme sırasında köprüden geçen bir tankerin sülfürik asit taşıdığını ve nehre düştüğünü, sülfürik asidin nehre karışması nedeniyle kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ifade etti.
Estreito ve Aguiarnopolis şehirleri arasındaki 533 metre uzunluğundaki köprü 1960'larda inşa edilmişti.

İHA

Etiketler Juscelino Kubitschek de Oliveira köprü bakımsızlık köprü çöktü brezilya
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