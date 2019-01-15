Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG oto gaza !
Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG oto gaza !
AK Parti'de toplu istifa ! O partiye katıldılar...
AK Parti'de toplu istifa ! O partiye katıldılar...
İki ilimizde okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde okullar yarın tatil edildi
Öğretmenlik için mülakat sonuçları açıklandı
Öğretmenlik için mülakat sonuçları açıklandı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı karıştıran soru
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı karıştıran soru
ÖSYM duyurdu: Artık sınav ücreti ödemeyecekler
ÖSYM duyurdu: Artık sınav ücreti ödemeyecekler
FETÖ'ye art arda operasyon: Gözaltı sayısı 200'ü aştı
FETÖ'ye art arda operasyon: Gözaltı sayısı 200'ü aştı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 15 Ocak 2019 18:01

Başkentte patlama ve silah sesleri !

Kenya'nın başkenti Nairobi'de patlama ve silah sesleri duyuldu.

Başkentte patlama ve silah sesleri !
A+ A-

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2” adlı otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Çatışmanın devam ettiği ve polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı kaydedildi.

Saldırıyı Eş Şebab terör örgütü üstlendi. Reuters'a konuşan terör sözcüsü, saldırganların eylemlerine devam ettiğini vurguladı.

AA

patlama , kenya , silah sesleri , nairobi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM