Batı Şeria'da İsrail'e ait İHA düştü

Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var

Bu iddia olay olur: ''2,5 milyon genç oy kullanamayacak''

Şimdi de ücretsiz doğalgaz ve ÖTV'siz cep telefonu müjdesi

Bir Z Kuşağı anketinden daha AK Parti'ye de MHP'ye de kötü haber