Batı Şeria'da İsrail'e ait İHA düştü
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Batı Şeria'nın kuzeyinde düştüğü bildirildi.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sky rider tipi bir insansız hava aracının rutin uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
İHA'ya ilişkin herhangi bir bilgi sızdırılmadan düştüğü yerden parçalarının toplandığı ifade edilen açıklamada, aracın düşüş sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan Filistinli aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda söz konusu İHA'nın Nablus bölgesinde düştüğü vurgulandı.
Bölgeden gelen bilgilerde, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Batı Şeria'da sık sık düştüğü kaydediliyor.
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