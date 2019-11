Belediye başkanına yapmadıklarını bırakmadılar !

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in 20 Ekim’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından zafer ilan etmesiyle Bolivya muhalefetinin düzenlediği protestolar giderek şiddet eylemlerine dönüşmeye başladı.

Sağ muhalefet üyesi Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho birkaç gün önce protesto gösterilerinin radikalleşmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Bolivya’nın Cochamba eyaletindeki Vinto kasabasında muhalefet ve hükümet destekçilerinin girdiği çatışmada iki muhalefet yanlısının öldüğü iddiası üzerine, protestocular Vinto belediye meclisine yürüyüşe geçti.

Protestocular iki muhalefet destekçisinin ölümünden, Evo Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi’nin (Movimiento al Socialismo) belediye başkanı Patricia Arce’yi sorumlu tuttu. Arce, Morales yanlılarını otobüslerle kasabaya taşımakla suçlandı.

In #Bolivia anti @evoespueblo protesters retained Patricia Arce mayor of Vinto Cochabanba painted her and forced her to walk 3 kilometers pic.twitter.com/iUsvcGgZmj

ZORLA SAÇI KESİLDİ, KIRMIZI BOYAYLA BOYANDI

Protestocular daha sonra kasabanın belediye başkanı Patricia Arce’yi kaçırarak zorla saçını kesti, başkanın üzerine kırmızı boya dökerek yalın ayak sokaklarda yürüttü. Olayın gerçekleştiği esnada maskeli protestocuların Arce’yi zorla yürütürken, “Katil, katil” diye bağırdıkları aktarıldı.

Arce’nin alıkonmasının ardından, protestocular belediye başkanını istifa mektubu imzalamaya zorladı.

Protestocuların uzun süre alıkoyduğu Patricia Arce daha sonra polisin müdahale etmesiyle serbest kalmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Arce’ın hayati tehlike yaratacak bir yara almadığı aktarıldı.

Bahsi geçen çatışmalarda ayrıca 89 kişinin de yaralandığı belirtildi.

#Bolivia | A mob led by the right-wing opposition set fire to the #Vinto Town Hall and dragged socialist mayor #PatriciaArce down the street, where they humiliated her physically and verbally. #HumanRights pic.twitter.com/CQiRZybgce