Biden'dan gaf üstüne gaf: ''Oğlum Irak'ta öldü''

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa atıfta bulunmak isterken Ukrayna yerine ''Irak'' dedi. Biden daha sonra Irak'taki görevinden döndükten sonra hayatını kaybeden oğlunun ''Irak'ta öldüğünü'' söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir skandala daha imzasını attı. Daha önceki gaflarıyla sık sık gündeme gelen Biden, bu kez Ukrayna'yı Irak'la karıştırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida’da Hallandale Beach’te Enflasyon Azaltma Yasası’na ilişkin yaptığı konuşmada yeni bir gafa daha imza attı. Biden konuşmasında, "Irak’taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında büyük bir sorun. Pardon, Ukrayna’daki savaş. Irak’ı düşünüyorum, çünkü orası oğlumun öldüğü yer" dedi.

Öte andan Biden’ın oğlu Beau, Irak’taki görevinden döndükten sonra 2015 yılında Maryland’deki Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde beyin kanserinden hayatını kaybetmişti.