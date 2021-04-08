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Biden'dan silahlı şiddet olaylarıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki silahlı şiddeti "salgın" ve "uluslararası utanç" olarak niteleyerek, yeni silah düzenlemelerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, ülkede son dönemde artan silahlı saldırıların ardından yeni silah düzenlemelerini açıkladı.

Bazı silah düzenlemesi karşıtlarının Anayasanın İkinci Ek Maddesi'ni gerekçe göstermelerini anımsatan Biden, "Silahlı şiddet, bir kamu sağlığı krizi. Anayasadaki hiçbir ek madde mutlak değildir. Bir sinema salonuna girip insanlara ateş açmayı ifade özgürlüğü olarak nitelendiremeyiz." diye konuştu.

Biden, ülkedeki silahlı saldırıların önlenmesine yönelik yeni birçok adım atacaklarının altını çizerek, "Ülkemizde silahlı şiddet, bir salgın. Bu, uluslararası bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

"BU DURMALI"
Ülkede her gün 360 kişinin vurulduğunu ve 106'sının öldüğünü aktaran Biden, "Bu bir salgın. Tanrı aşkına bu durmalı." dedi.

Biden, "hayalet silahlar" olarak anılan silahların seri numaraları olmadığına ve bir kit ile evde kolayca monte edilebildiğine işaret ederek, "Ben, bu hayalet silahların, ateşli silahlar ile aynı şartlara sahip olması talimatı veriyorum. Üreticiler ve satıcılar, bu silahlara seri numara vermeli ve alıcıların arka plan soruşturmaları tamamlanmalı." diye konuştu.
ABD Adalet Bakanlığına da "siyasetçilerin ateşli silah kaçakçılığıyla mücadelesine yardımcı olarak yıllık raporlar yayınlaması" talimatı verdiğini kaydeden Biden, "Bu konudaki bir diğer adımımız da modifiye edilen silahlarla ilgili olacak. Bu silahlara sahip kişiler, Ulusal Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında, 200 dolar para ödeyecek, isimlerini ve diğer kimlik bilgilerini Adalet Bakanlığına bildirecek." bilgisini paylaştı.

"DUA ETTİĞİMİZ YETER, HAREKETE GEÇMELİYİZ"
Biden, "kırmızı bayrak" politikasıyla silah sahibi olması riskli görülen kişilerin belirlenmesinin de ulusal hale gelmesini istediğini vurgulayarak, David Chipman'ı da ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosunun başına atadığı bilgisini paylaştı.

Arka plan soruşturmalarına ilişkin yasal boşlukların da ortadan kaldırılması için çalışacaklarının altını çizen Biden, "Artık silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için dua ettiğimiz yeter, harekete geçmeliyiz." dedi. 

Etiketler biden silah çatışma
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