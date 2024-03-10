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Biden'dan yıllar sonra gelen ortadoğu itirafı

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ABD Başkanı Biden verdiği bir röportajda bir itirafta bulundu. Biden "Irak'a, Afganistan'a girmemeliydik. Buna gerek yoktu. Bu sadece daha fazla yeni sorun yarattı." dedi.

Amerika Başkanı Joe Biden MSNBC'den Jonathan Capehart'a verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biden, ABD'nin Gazze'deki sivil ölümleriyle ilgili derin endişelerini vurgularken Netanyahu'nun İsrail'e ve onun çıkarlarına yarardan çok zarar verdiğini ileri sürdü. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta planlanan operasyonunu “bir felaket” olarak nitelendiren Biden "İsrail askeri kabinesine şunu söyledim: ABD'nin yaptığı hataları yapmayın." dedi.

Biden ayrıca röportajda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Biden "Irak'a, Afganistan'a girmemeliydik. Buna gerek yoktu. Bu sadece daha fazla yeni sorun yarattı." dedi. Biden son olarak oğlunu 2021'deki Kabil Havalimanı saldırısında kaybeden Steven Nikoui tarafından protesto edilmişti.

Etiketler itiraf abd afganistan Biden Joe Biden
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