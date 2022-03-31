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Biden'den yine çok konuşulacak sözler: Bir koronavirüs, iki Putin

Biden'den yine çok konuşulacak sözler: Bir koronavirüs, iki Putin

ABD Başkanı Joe Biden, “Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin’dir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;

Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin’dir.

Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı.

Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin’e acil yanıt vermemiz gerekiyor.

Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin’in eylemlerinden yararlanmamalıdır.

Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum.

Etiketler gaz putin koronavirüs
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