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Bir garip olay: Torun vermeyen oğullarına dava açtı

Bir garip olay: Torun vermeyen oğullarına dava açtı

Hindistan'da bir çift, 6 yıldır kendilerine torun vermeyen erkek çocuğuna ve gelinine dava açtı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, "Ruhsal tacize maruz kaldıkları" gerekçesiyle dava açan Prasad çifti, bir yıl içinde çoçuk yapmamaları halinde oğulları ve gelinlerinden 650 bin dolar talep ediyor.

Sanjeev (61) ve Sadhana Prasad (57) bütün birikimlerini oğullarını büyütmek için harcadıklarını, ayrıca oğullarına ABD'de 65 bin dolara pilotluk eğitimi aldırdığını ve masraflı bir düğün yaptığını söylüyor.

Çiftin 35 yaşındaki oğlu Shrey Sagar ve gelini Shubhangi Sinha konuyla ilgili yorum yapmadı.

Çift gazetecilere, Shrey Sagar ve Shubhangi Sinha'yı 2016'da kendilerine "emekliliklerinden sonra oynayacakları bir torun vermeleri için" görücü usulüyle evlendirdiklerini anlattı.

Aile çiftin beş yıldızlı oteldeki düğünleriyle yurt dışındaki balayılarının masraflarını kendilerinin karşıladığını, ayrıca oğullarına 80 bin dolara lüks bir araba aldığını belirtti.

Baba Prasad, "Oğlum altı yıldır evli fakat hala çocuk planlamıyorlar. Eğer zaman geçirecek bir torunumuz olsaydı en azından acımız katlanılabilir olurdu" dedi.

Çiftin avukatı A.K. Srivastava "Her ebeveynin hayali büyükanne ve büyükbaba olmaktır. Onlar yıllardır torun sahibi olmak için bekliyorlar" diye konuştu.

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