Bir ülke yeni yıla ''merhaba'' dedi

Yeni yıla giren ilk ülke Noel Adası olarak da bilinen Mikronezya oldu.

Noeal Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati 2025’e girdi.

Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu. Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi.

DHA