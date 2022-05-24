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Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Khalidiya'da bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamaya bir tüpün neden olduğu ve patlamanın ardından restoranda yangın çıktığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, restoranda ve çevresindeki iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Restoranın yakınındaki 4 bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Etiketler restoran patlama ölü yaralı
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